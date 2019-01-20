منظمة أميركية تزود مدارس سرت بوسائل تعليمية وقرطاسية ‬

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 20 يناير 2019, 09:59 مساء
تسليم المواد والقرطاسية لمدارس سرت. (صفحة سرت نيوز على فيسبوك)

سلمت منظمة «المبادرة الانتقالية الليبية - الأميركية» شحنة من المساعدات المدرسية المخصصة لقطاع التعليم بسرت بالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي.

وقال مصدر بمكتب النشاط المدرسي بمراقبة تعليم سرت لـ«بوابة الوسط» إن الشحنة جرى توزيعها عن طريق مديري المدارس التي بلغ عددها 67 مدرسة، واشتملت على وسائل تعليمية وسبورات وخطاطات ومواد قرطاسية مختلفة.

وأوضح المصدر أن هذه المساعدات تكفي لسد حاجات المدراس لأكثر من ستة أشهر، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت بالتسيق بين المجلس البلدي سرت ومراقبة التعليم في المدينة.

يشار إلى أن المبادرة الانتقالية الأميركية وفرت خلال الشهر الماضي أيضًا للمدراس التابعة لمراقبة تعليم سرت شحنة من الأثاث المدرسي والمعدات والحواسيب وآلات التصوير للإدارات التعليمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ذا تايمز»: غضب في بريطانيا لتأخر ليبيا في تسليم هاشم العبيدي
ليبيا
المدرب الجديد لأهلي طرابلس يصل ويطلق أول التصريحات
رياضة محلية
ماذا قال سلامة عن الجنوب في إحاطته الأممية؟
ليبيا
قوة حماية طرابلس: قواتنا سيطرت على 5 مناطق جنوب طرابلس
ليبيا
شاهد.. شغب الجماهير يُهدد الإسماعيلي المصري بمغادرة دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
تقرير لـ«رويترز» يكشف سبب فشل الاتفاق على ميزانية 2019
ليبيا
في ستة بنود.. تفاصيل إحاطة غسان سلامة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
«فاينانشيال تايمز»: التحديات الأمنية لا تزال تهدد منشآت النفط الرئيسية في ليبيا
ليبيا
رسوم بيع النقد في 3 أشهر تعادل 39% من عائدات النفط سنويا
ليبيا
«جريدة الوسط»: عودة الاشتباكات إلى طرابلس تنسف تصريحات سلامة في الجنوب
ليبيا
يبدأ تطبيقها الأحد.. الخطوط الليبية تعلن أسعار تذاكر السفر الجديدة
ليبيا
كتلة «نواب برقة» ترحب بتصريحات السراج وتطالب بوقف القتال في طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفاصيل «تيلورايد» الجديدة من «كيا»