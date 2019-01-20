منظمة أميركية تزود مدارس سرت بوسائل تعليمية وقرطاسية ‬

تسليم المواد والقرطاسية لمدارس سرت. (صفحة سرت نيوز على فيسبوك)

سلمت منظمة «المبادرة الانتقالية الليبية - الأميركية» شحنة من المساعدات المدرسية المخصصة لقطاع التعليم بسرت بالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي.

وقال مصدر بمكتب النشاط المدرسي بمراقبة تعليم سرت لـ«بوابة الوسط» إن الشحنة جرى توزيعها عن طريق مديري المدارس التي بلغ عددها 67 مدرسة، واشتملت على وسائل تعليمية وسبورات وخطاطات ومواد قرطاسية مختلفة.

وأوضح المصدر أن هذه المساعدات تكفي لسد حاجات المدراس لأكثر من ستة أشهر، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت بالتسيق بين المجلس البلدي سرت ومراقبة التعليم في المدينة.

يشار إلى أن المبادرة الانتقالية الأميركية وفرت خلال الشهر الماضي أيضًا للمدراس التابعة لمراقبة تعليم سرت شحنة من الأثاث المدرسي والمعدات والحواسيب وآلات التصوير للإدارات التعليمية.