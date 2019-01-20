جوناثان واينر: على ليبيا بناء مؤسسات وطنية قادرة على إنهاء عنف الميليشيات

المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا، جوناثان واينر. (الإنترنت)

قال المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا، جوناثان واينر، إنه يتعين على ليبيا «بناء المؤسسات الوطنية القادرة على إنهاء عنف الميليشيات»، وذلك في تعليقه على مقتل المصور الصحفي محمد بن خليفة أمس السبت جراء الاشتباكات التي شهدتها الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس منذ الأربعاء الماضي.

وأكد واينر في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، اليوم الأحد، أن مقتل بن خليفة «ليس مجرد مأساة إنسانية لخليفة وعائلته. إنها مضيعة للموهبة الليبية التي تحتاجها ليبيا».

وقُـتل المصور محمد بن خليفة الذي كان يعمل مع وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، يوم أمس السبت، أثناء تغطيته الاشتباكات الدائرة بمحور سيدي السايح جنوب العاصمة طرابلس.