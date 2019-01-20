المسماري لقناة «الحدث»: التنسيق قائم مع النيجر وتشاد في الحرب ضد «العصابات» بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يناير 2019, 08:10 مساء

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، إن الجيش الوطني الليبي ينسق بشكل مباشر مع دولتي النيجير وتشاد لمواجهة العصابات وعناصر القاعدة و«داعش» في الجنوب الليبي.

وأضاف المسماري في مداخلة مع قناة «الحدث» الفضائية أن أهالي الجنوب يدعمون قوات الجيش في حربه ضد العصابات، مؤكدًا أن الجيش لا يدخل أي منطقة إلا بدعم شعبي من الأهالي، مشيرًا إلى أن الجيش يواجه عناصر «القاعدة» والعصابات في الجنوب وبدعم من الطيران.

وحول التنسيق بين الجيش ودول الجوار، أكد المسماري أن «التنسيق قائم مع النيجر والتشاد بشكل مباشر»، مضيفًا أن تونس ومصر والجزائر لديها قوات لحرس الحدود «منوطة بحماية هذه البلدان».

وأوضح الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، في حديثه أن «المعركة شاملة، والجيش الوطني الليبي قادر على حماية ليبيا».

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