وفد ورفلة يعرض على أعيان ترهونة بنود اتفاق وقف الاشتباكات في طرابلس

استقبال وفد قبائل ورفلة في طرابلس. (الإنترنت)

وصل وفد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة إلى مدينة ترهونة، قادمًا من العاصمة طرابلس، مساء اليوم الأحد، لعرض بنود اتفاق وقف إطلاق النار والاشتباكات في الضواحي الجنوبية للعاصمة على أعيان ترهونة بعد انتهاء اجتماعاته مع أعيان مدينة طرابلس.

ومن المتوقع أن يعود وفد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة مرة أخرى إلى العاصمة طرابلس، عقب انتهاء اجتماعه مع أعيان ترهونة؛ لعرض نتائجه بشأن القبول أو الرفض لاتفاق وقف القتال من جانبهم، على أعيان مدينة طرابلس.

وتتضمن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في مناطق جنوب العاصمة طرابلس، التي قدمها أعيان المدينة إلى وفد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، إطلاق المحتجزين على الهوية من قبل الطرفين، وعودة كتائب ترهونة إلى الحدود الإدارية لمدينة ترهونة، والاعتذار الرسمي لسكان العاصمة عن الخسائر التي تعرضوا لها في الحرب، التي وقعت خلال سبتمبر 2018 ويناير الجاري.

وأكد رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، عقيلة الجمل لـ«بوابة الوسط»، أن «المجلس الأعلى للمصالحة بطرابلس الكبرى وافق على جهود المصالحة وإيقاف الاقتتال بين الأخوة جنوب طرابلس». ونوه إلى أنهم مستمرون «في أعمال المصالحة حتى يتم إيقاف الاشتباكات لعودة الأمن والأمان إلى باقي المدن الليبية».