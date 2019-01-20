سيالة يجتمع مع مسؤولين أوروبيين نهار الاثنين في بروكسل

بروكسل - بوابة الوسط: علي أوحيدة | الأحد 20 يناير 2019, 07:21 مساء
المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة. (الإنترنت)

يجتمع المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، نهار غدٍ الاثنين، في بروكسل مع عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي؛ لبحث تطورات الأزمة في ليبيا من جهة، وسبل إنعاش التعاون الثنائي من جهة أخرى.

ويشارك سيالة في اجتماعات وزارية أوروبية - أفريقية في العاصمة البلجيكية.

وقال مصدر أوروبي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد سيالة سيجتمع مع مسؤول سياسة الجوار الأوروبية في المفوضية الأوروبية النمساوي يوهانس هان.

وأكد نفس المصدر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في نفس اليوم قد يتطرقون، بطلب دولة عضو، إلى آخر تطورات الوضع في جنوب مدينة طرابلس، التي تثير قلقًا بالغًا للدبلوماسية الأوروبية.

وتسبب الهجوم الذي تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي على مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بالعاصمة طرابلس في مراجعة فعلية لخطط عدد من الدول الأوروبية بالعودة بقوة للمدينة.

كما أن الاشتباكات جنوب طرابلس وعودة تدفقات الهجرة نحو أوروبا ينظر إليها بقلق بالغ.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يخطط هذا العام لزيادة دعمه لمهمته الأمنية (يوبام - ليبيا)، كما أنه مستعد للمشاركة في مواكبة العملية الانتقالية وإحياء العملية السياسية.

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