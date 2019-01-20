انطلاق قافلة الوقود والغاز الرابعة إلى المنطقة الجنوبية

شاحنات ضمن قافلة الوقود والغاز الرابعة إلى المنطقة الجنوبية. (شركة البريقة)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، عن انطلاق قافلة الوقود والغاز الرابعة إلى المنطقة الجنوبية من مستودع مصراتة النفطي إلى مستودع سبها النفطي أمس الأحد.

وقالت شركة البريقة لتسويق النفط في بيان إن قافلة الوقود الرابعة محملة بنحو مليونين و800 ألف لتر من بنزين السيارات ومليون لتر من وقود الديزل، ونحو 40 طنًّا من غاز الطهي.

وأوضحت الشركة أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لإيصال الوقود والغاز إلى الجنوب الليبي، وبشكل دوري وبالأسعار الرسمية.

وسبق للشركة والمؤسسة الوطنية للنفط إرسال ثلاث قوافل محملة بالوقود والغاز إلى المنطقة الجنوبية منذ ديسمبر 2018 لحلحلة أزمة نقص الوقود وغاز الطهي التي تعانيها أغلب مناطق جنوب البلاد.