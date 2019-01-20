توزيع مواد غذائية على 45 عائلة وإجلاء 15 أخرى من مواقع الاشتباكات في قصر بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يناير 2019, 05:24 مساء
متطوعو الهلال الأحمر خلال تقديم المساعدات بقصر بن غشير. (صفحة الجمعية على فيسبوك)

أعلنت جمعية «الهلال الأحمر» الليبي فرع طرابلس، اليوم الأحد، أن فريق التدخل أثناء الطوارئ التابع للجمعية قدم مواد غذائية لنحو 45 عائلة، وتمكَّن من إجلاء 15 عائلة أخرى مكونة من 73 شخصًا، من مناطق الاشتباكات في قصر بن غشير جنوب طرابلس.

وأوضحت الجمعية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه العملية جاءت استجابة للبلاغات الواردة إليها من مناطق الاشتباكات، وجرت بالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ.

وشهدت الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، منذ الأربعاء الماضي، توترًا أمنيًّا تطور إلى اشتباكات عنيفة بين مسلحين تابعين لـ«اللواء السابع مشاة» المعروف محليًّا بـ«الكانيات» القادمة من ترهونة، و«قوة حماية طرابلس»، التي تضم المجموعات المسلحة الرئيسة في العاصمة.

ووصل صباح اليوم، إلى العاصمة طرابلس، وفد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة الذي ضم 30 عضوًا للقاء أعيان طرابلس من أجل مباشرة جهود الوساطة بين أطراف النزاع المسلح والتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بصورة نهائية، وإبرام مصالحة شاملة بين أبناء الوطن الواحد.

وكان المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، أعلن مساء أمس السبت، «قبول مبدأ التهدئة، من طرفي النزاع، والقتال الواقع حول ضواحي العاصمة» طرابلس، مشيرًا إلى أن «هذا جاء بعد تواصل المجلس مع الأخوة بمجلس ترهونة الاجتماعي وتواصلهم أيضًا بالمجلس الأعلى لأعيان مدينة طرابلس».

وأعرب المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة عبر صفحته على «فيسبوك»، عن أمله في «أن تفضي هذه الخطوة إلى نزع فتيل الأزمة تمامًا» مؤكدًا استمراره وإصراره في مواصلة جهود رأب الصدع والمصالحة بين الأطراف المتقاتلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المدرب الجديد لأهلي طرابلس يصل ويطلق أول التصريحات
رياضة محلية
ماذا قال سلامة عن الجنوب في إحاطته الأممية؟
ليبيا
قوة حماية طرابلس: قواتنا سيطرت على 5 مناطق جنوب طرابلس
ليبيا
شاهد.. شغب الجماهير يُهدد الإسماعيلي المصري بمغادرة دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
تقرير لـ«رويترز» يكشف سبب فشل الاتفاق على ميزانية 2019
ليبيا
في ستة بنود.. تفاصيل إحاطة غسان سلامة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
«فاينانشيال تايمز»: التحديات الأمنية لا تزال تهدد منشآت النفط الرئيسية في ليبيا
ليبيا
رسوم بيع النقد في 3 أشهر تعادل 39% من عائدات النفط سنويا
ليبيا
«جريدة الوسط»: عودة الاشتباكات إلى طرابلس تنسف تصريحات سلامة في الجنوب
ليبيا
يبدأ تطبيقها الأحد.. الخطوط الليبية تعلن أسعار تذاكر السفر الجديدة
ليبيا
كتلة «نواب برقة» ترحب بتصريحات السراج وتطالب بوقف القتال في طرابلس
ليبيا
الفريق علي كنه: يدنا ممدودة للقوات المسلحة الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفاصيل «تيلورايد» الجديدة من «كيا»