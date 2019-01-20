توزيع مواد غذائية على 45 عائلة وإجلاء 15 أخرى من مواقع الاشتباكات في قصر بن غشير

متطوعو الهلال الأحمر خلال تقديم المساعدات بقصر بن غشير. (صفحة الجمعية على فيسبوك)

أعلنت جمعية «الهلال الأحمر» الليبي فرع طرابلس، اليوم الأحد، أن فريق التدخل أثناء الطوارئ التابع للجمعية قدم مواد غذائية لنحو 45 عائلة، وتمكَّن من إجلاء 15 عائلة أخرى مكونة من 73 شخصًا، من مناطق الاشتباكات في قصر بن غشير جنوب طرابلس.

وأوضحت الجمعية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه العملية جاءت استجابة للبلاغات الواردة إليها من مناطق الاشتباكات، وجرت بالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ.

وشهدت الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، منذ الأربعاء الماضي، توترًا أمنيًّا تطور إلى اشتباكات عنيفة بين مسلحين تابعين لـ«اللواء السابع مشاة» المعروف محليًّا بـ«الكانيات» القادمة من ترهونة، و«قوة حماية طرابلس»، التي تضم المجموعات المسلحة الرئيسة في العاصمة.

ووصل صباح اليوم، إلى العاصمة طرابلس، وفد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة الذي ضم 30 عضوًا للقاء أعيان طرابلس من أجل مباشرة جهود الوساطة بين أطراف النزاع المسلح والتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بصورة نهائية، وإبرام مصالحة شاملة بين أبناء الوطن الواحد.

وكان المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، أعلن مساء أمس السبت، «قبول مبدأ التهدئة، من طرفي النزاع، والقتال الواقع حول ضواحي العاصمة» طرابلس، مشيرًا إلى أن «هذا جاء بعد تواصل المجلس مع الأخوة بمجلس ترهونة الاجتماعي وتواصلهم أيضًا بالمجلس الأعلى لأعيان مدينة طرابلس».

وأعرب المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة عبر صفحته على «فيسبوك»، عن أمله في «أن تفضي هذه الخطوة إلى نزع فتيل الأزمة تمامًا» مؤكدًا استمراره وإصراره في مواصلة جهود رأب الصدع والمصالحة بين الأطراف المتقاتلة.