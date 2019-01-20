السراج يتلقى تقارير أمنية عن الترتيبات في جنوب طرابلس

السراج خلال اجتماع أمني طارئ. (المجلس الرئاسي)

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الأحد تقاريرا من المسؤولين الأمنيون عن الترتيبات التي اتخذت لحفظ الأمن وتأمين سلامة المواطنين في جنوب طرابلس.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده السراج مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، وقيادات أمنية وعسكرية تضم كل من آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء حسين عبدالله.

وأطلع رئيس المجلس الرئاسي على تقارير عن الحالة الأمنية في جنوب طرابلس، وتطرق الاجتماع إلى عملية تطوير اليات التنسيق بين مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية، والبرامج التي تعزز الامن بالعاصمة ومحيطها.