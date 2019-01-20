مصرع طبيب تخدير خلال اشتباكات طرابلس

مقر جهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة طرابلس. (الإنترنت)

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الأحد، مصرع طيب تخدير خلال الاشتباكات التي دارت في جنوب العاصمة طرابلس اليومين الماضيين.

وأوضح مصدر مسؤول في الجهاز لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن طبيب التخدير د. مروان الزائدي لقي مصرعه أمس جراء القصف الأخير في منطقة السبيعة.

وأشار إلى أنه يعمل فني تخدير بمستشفى السبيعة القريب من منطقة الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل 11 شخصًا أغلبهم عسكريون وإصابة 43 آخرين.

وشهدت الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، منذ الأربعاء الماضي، توترًا أمنيًّا تطور إلى اشتباكات عنيفة بين مسلحين تابعين لـ«اللواء السابع مشاة» المعروف محليًّا بـ«الكانيات» القادمة من ترهونة، و«قوة حماية طرابلس»، التي تضم المجموعات المسلحة الرئيسة في العاصمة.