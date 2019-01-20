السراج يبحث مع نواب الجنوب حل المختنقات وإرساء الأمن

السراج خلال لقاء مع نواب عن الجنوب الليبي. (الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأحد، مع وفد من أعضاء مجلس النواب يمثلون عددًا من مناطق الجنوب الليبي الأوضاع في منطقة الجنوب والإجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني لحل المختنقات وإرساء الأمن.

وبحث الاجتماع إجراءات حل المختنقات في المرافق العامة لقطاعات الصحة والتعليم والمواصلات والكهرباء، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، حسب الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما تطرق الاجتماع لجهود إرساء الأمن العام، وترسيخ السلم الاجتماعي بين مكونات الجنوب الاجتماعية والثقافية المختلفة.

يذكر أن فريق العمل المفوض الذي ترأسه وزير الحكم المحلي اختتم أمس جولة في منطقتي غات وأوباري، حيث اطلع على احتياجات المنطقتين.