شركة الكهرباء تعلن حجم خسائر اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يناير 2019, 01:23 مساء
آثار أعيرة نارية على خط كهرباء في منطقة قصر بن غشير. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء حصر الأضرار التي لحقت بشبكة التوزيع في ضواحي منطقة قصر بن غشير وسيدي السائح، نتيجة اشتباكات الأسبوع الماضي.

ونوهت، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن دائرة توزيع قصر بن غشير التابعة لإدارة توزيع طرابلس حصرت عددًا من الكوابل المعطوبة ضغط عال، مشيرة إلى تعرض عدد من الخطوط الهوائية إلى أضرار، تسببت في تلف 30 عمودًا خشبيًا، و4 آلاف متر سلك.

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ولفتت إلى «فصل العديد من الخطوط الهوائية في مناطق متفرقة (بئر التوتة، والأحياء البرية، وقصر بن غشير، والمرازيق، والطرش، وسوق السبت).

ونبهت إلى تعرض 12 محولاً لإطلاق ناري وبأحجام مختلفة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من أربعة أيام في عدد من الأحياء السكنية بمنطقة قصر بن غشير، وسيدي السائح، وضواحي منطقة السبيعة.

وأشارت إلى أن فرق الصيانة باشرت في زياراتها الميدانية والبدء بإجراء أعمالِ الصيانة، لإعادة شبكة التوزيع إلى وضعها السابق.

 

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