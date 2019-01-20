بالصور.. لقاء مشايخ طرابلس وورفلة يبحث المصالحة الشاملة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يناير 2019, 01:02 مساء
من لقاء وفد مشايخ وأعيان طرابلس الكبرى مع وفد مشايخ وأعيان قبائل ورفلة، اليوم الأحد. (قوة حماية طرابلس)

التقى وفد مشايخ وأعيان طرابلس الكبرى وفد مشايخ وأعيان قبائل ورفلة، اليوم الأحد، في فندق باب البحر بالعاصمة طرابلس.

وحسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس فإن الوفدين بحثا مواصلة الجهود الحثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بصورة نهائية، وإبرام مصالحة شاملة بين أبناء الوطن الواحد.

وكان الوفد الذي يضم 30 عضوًا عقد اجتماعًا أمس مع مشايخ وأعيان مدينة ترهونة.

من لقاء وفد مشائخ وأعيان طرابلس الكبرى مع وفد مشايخ واعيان قبائل ورفلة، اليوم الأحد. (قوة حماية طرابلس)
من لقاء وفد مشائخ وأعيان طرابلس الكبرى مع وفد مشايخ واعيان قبائل ورفلة، اليوم الأحد. (قوة حماية طرابلس)
من لقاء وفد مشائخ وأعيان طرابلس الكبرى مع وفد مشايخ واعيان قبائل ورفلة، اليوم الأحد. (قوة حماية طرابلس)
من لقاء وفد مشائخ وأعيان طرابلس الكبرى مع وفد مشايخ واعيان قبائل ورفلة، اليوم الأحد. (قوة حماية طرابلس)
من لقاء وفد مشائخ وأعيان طرابلس الكبرى مع وفد مشايخ واعيان قبائل ورفلة، اليوم الأحد. (قوة حماية طرابلس)
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