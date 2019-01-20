حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (20 يناير)

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق شمال البلاد بامتداد لمنخفض جوي يعمل على تكاثر السحب اليوم على مناطق الشمال الشرقي.

وتوقعت النشرة الجوية، الصادرة عن المركز، فرصة هطول أمطار متفرقة، وتكون جيدة على مناطق الجبل الأخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط أمطار خفيفة غدًا الإثنين على مناطق شمال غرب البلاد.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق البلاد بين 13 و18 درجة مئوية، وتصل إلى 23 درجة مئوية على تازربو والكفرة، ولا تتجاوز 9 درجات مئوية على الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.

