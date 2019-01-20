«الأمن المركزي» يبدأ تنفيذ خطة تأمين مطار طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يناير 2019, 11:08 صباحا
مطار طرابلس الدولي. (بوابة الوسط)

أعلنت وزارة الداخلية بدء تنفيذ خطة تأمين مطار طرابلس الدولي أمس الجمعة.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إن وحدات الإدارة العامة للأمن المركزي بدأت تنفيذ الخطة «فور صدور تعليمات وزير الداخلية المفوض بحماية و تأمين المطار.

وشددت على استمرار أعمال الأجهزة الأمنية ورفع درجة استعدادها لتنفيذ الخطة الأمنية المعتمدة.

وأعادت «الداخلية» التذكير بـ«قلة الإمكانات والحملة الشرسة التي يواجهونها لعرقلة جهود وزارة الداخلية في تفعيل وسيطرة الأجهزة الأمنية النظامية».

وجدد التأكيد أنها «عاقدة العزم على تنفيذ سياساتها الرامية لإصلاح القطاع الأمني وفق القانون وقواعد الانضباط المهني».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المدرب الجديد لأهلي طرابلس يصل ويطلق أول التصريحات
رياضة محلية
ماذا قال سلامة عن الجنوب في إحاطته الأممية؟
ليبيا
قوة حماية طرابلس: قواتنا سيطرت على 5 مناطق جنوب طرابلس
ليبيا
شاهد.. شغب الجماهير يُهدد الإسماعيلي المصري بمغادرة دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
تقرير لـ«رويترز» يكشف سبب فشل الاتفاق على ميزانية 2019
ليبيا
في ستة بنود.. تفاصيل إحاطة غسان سلامة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
«فاينانشيال تايمز»: التحديات الأمنية لا تزال تهدد منشآت النفط الرئيسية في ليبيا
ليبيا
رسوم بيع النقد في 3 أشهر تعادل 39% من عائدات النفط سنويا
ليبيا
«جريدة الوسط»: عودة الاشتباكات إلى طرابلس تنسف تصريحات سلامة في الجنوب
ليبيا
يبدأ تطبيقها الأحد.. الخطوط الليبية تعلن أسعار تذاكر السفر الجديدة
ليبيا
كتلة «نواب برقة» ترحب بتصريحات السراج وتطالب بوقف القتال في طرابلس
ليبيا
الفريق علي كنه: يدنا ممدودة للقوات المسلحة الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفاصيل «تيلورايد» الجديدة من «كيا»