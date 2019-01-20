«الأمن المركزي» يبدأ تنفيذ خطة تأمين مطار طرابلس

مطار طرابلس الدولي. (بوابة الوسط)

أعلنت وزارة الداخلية بدء تنفيذ خطة تأمين مطار طرابلس الدولي أمس الجمعة.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إن وحدات الإدارة العامة للأمن المركزي بدأت تنفيذ الخطة «فور صدور تعليمات وزير الداخلية المفوض بحماية و تأمين المطار.

وشددت على استمرار أعمال الأجهزة الأمنية ورفع درجة استعدادها لتنفيذ الخطة الأمنية المعتمدة.

وأعادت «الداخلية» التذكير بـ«قلة الإمكانات والحملة الشرسة التي يواجهونها لعرقلة جهود وزارة الداخلية في تفعيل وسيطرة الأجهزة الأمنية النظامية».

وجدد التأكيد أنها «عاقدة العزم على تنفيذ سياساتها الرامية لإصلاح القطاع الأمني وفق القانون وقواعد الانضباط المهني».