ضبط 20 شخصا اقاموا وصلات غير قانونية من النهر الصناعي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 20 يناير 2019, 10:35 صباحا
منظومة النهر الصناعي (الإنترنت)

ألقت قوة عسكرية مشتركة بسرت القبض على عشرين شخصا من أصحاب المزراع الواقعة شرق سرت قاموا بتركيب وصلات غير شرعية بالمزراع من فتحات مسارات خط مياه النهر الصناعي.

وقال مصدر أمني بجهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن القوة التي تضم أفرادا من قوة حماية سرت ومديرية الأمن، وعدد من المهندسين التابعين لجهاز استثمار مياه النهر الصناعي، سلمت هؤلاء الاشخاص إلى مركز شرطة سرت، واحالة ملف الموضوع إلى النيابة للتحقيق مع المخالفين.

يشار إلى أن هذه الوصلات أدت إلى شح وانقطاع المياه عن المدينة وعدم وصولها طبيعيا من خزان القرضابية، في حين يقدر إجمالي أعداد الفتحات الغير شرعية تجاوز 120 وصلة.

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