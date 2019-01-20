تعليق الدراسة في المعاهد التقنية بـ4 مناطق بالعاصمة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يناير 2019, 08:34 صباحا

قررت الهيئة الوطنية للتعليم التقني و الفني، اليوم الأحد، تعليق الدراسة بكافة المعاهد التقنية العليا و المعاهد الفنية المتوسطة في العاصمة طرابلس نتيجة لسوء الأوضاع الأمنية.

ونص القرار الذي أصدره رئيس الهيئة  عادل زنداح على تعليق الدراسة بمناطق قصر بن غشير، والسبيعة، وسوق الخميس، وإمسيحل) إلى حين عودة الهدوء و الأمن بتلك المناطق، وفق الصفحة الرسمية لوزارة التعليم بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد مدير إدارة المعاهد التقنية العليا د بلقاسم الجربي أن جميع طلبة القسم الداخلى بالمعهد العالي للسلامة المهنية بالسبيعة قد تم تأمينهم و مغادرتهم للقسم الداخلي، مشيرًا إلى أنهم وصولوا لمحال إقامتهم الأصلية.

ودعا كل الأطراف إلى تغليب مصلحة الوطن و حقن دماء الليبيين، منوها إلى أن ليبيا تحتاج إلى تراصف الصفوف و توحيد الكلمة و إلى تكاثف الجهود للبناء و التشييد .

وتشهد الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، منذ الأربعاء الماضي، توترًا أمنيًّا تطور إلى اشتباكات عنيفة بين مسلحين تابعين ل«اللواء السابع مشاة» المعروف محليًّا ب«الكانيات» القادمة من ترهونة، و«قوة حماية طرابلس»، التي تضم المجموعات المسلحة الرئسية في العاصمة.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني مقتل 11 شخصًا أغلبهم عسكريون وإصابة 43 آخرين، جراء الاشتباكات.

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