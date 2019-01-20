مصلحة الجوازات والجنسية تنفي وصول «خام جواز السفر»

نفت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وصول «خام جواز السفر لا يتوافق مع طابعات المصلحة»، مشيرة إلى أن رئيس المصلحة عقد عدة اجتماعات مع الشركة الألمانية والشركة النمساوية المتعاقدين معها.

وقال المكتب الإعلامي للمصلحة إن رئيسها، العميد جمعة حاجي غريبة، عقد «عدة اجتماعات رفقة اللجنة الفنية مع شركة فريدوس الألمانية (المكلفة طباعة بيانات المواطنين)، وكذلك مع شركة الدولة النمساوية (المكلفة طباعة خام الجواز المقروء آليًّا)».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن العميد جمعة غريبة قام بـ«مساعٍ مكثفة مع المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة حتى نخرج من هذه الأزمة».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن رئيس مصلحة الجوازات طالب «الشركة الألمانية بإجراء تحديث للنظام بحيث يستوعب أكبر عدد من الفروع والأقسام بكامل التراب الليبي والعمل جارٍ على ذلك».