المصرف المركزي وجهاز التنمية يوافقان على إكمال مشاريع ببنغازي

مركز بنغازي الطبي. (تصوير: صلاح ناصف)

وافق مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية على إكمال عدد من المشاريع المتوقفة في مدينة بنغازي، خاصة المشاريع المتعلقة بقطاع الصحة والجامعات.

وقال المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس إن المشاريع التى جرى الموافقة على استكمالها هي «المرحلة الثانية بمركزي بنغازي الطبي وتجهيز كلية الأسنان جامعة بنغازي وتجهيز المركز الوطني للأورام بنغازي».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الموافقة «تشمل المشاريع المتوقفة والتي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى مراحل متقدمة، خاصة المشاريع المتعلقة بقطاع الصحة والجامعات».

المركزي وجهاز التنمية يوافقان على استكمال مشاريع بالمنطقة الغربية

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذا القرار جاء بعد اجتماع عقده محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مع رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة بحضور عضو مجلس النواب عن شحات ورئيس لجنة الصحة، نصرالدين مهني وعدد من الخبراء والمختصين.