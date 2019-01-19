قوة حماية طرابلس توجه «نداءً أخيرًا»

وجهت قوة حماية طرابلس «نداءً أخيرًا» إلى مَن سمتهم بـ«حاملي السلاح المغرر بهم المنضوين تحت مجموعات الكاني» المعروفة باللواء السابع، مطالبة إياهم بـ«الانسحاب فورًا وإلقاء أسلحتكم فلن نلاحقكم، ولكم الأمان».

وأكدت قوة حماية طرابلس في بيان مقتضب بصفحتها في «فيسبوك»، ليل السبت، عزمها «في مطاردة هؤلاء المجرمين حتى القضاء عليهم».

ودعت قوة حماية طرابلس المواطنين إلى «التعاون معها في تأمين المناطق المحرَّرة إلى حين استلام مديريات الأمن مهامهم في تأمينها».

وتشهد الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، منذ الأربعاء الماضي، توترًا أمنيًّا تطور إلى اشتباكات عنيفة بين مسلحين تابعين ل«اللواء السابع مشاة» المعروف محليًّا ب«الكانيات» القادمة من ترهونة، و«قوة حماية طرابلس»، التي تضم المجموعات المسلحة الرئسية في العاصمة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، أمين الهاشمي، مقتل 11 شخصًا أغلبهم عسكريون وإصابة 43 آخرين، جراء الاشتباكات، داعيًا «جميع الأطراف إلى عدم خرق أحكام القانون الدولي الإنساني وعدم التعرض لسائقي سيارات الإسعاف أو مركباتهم أثناء تأديتهم واجباتهم».