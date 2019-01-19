المركزي وجهاز التنمية يوافقان على استكمال مشاريع بالمنطقة الغربية

وافق مصرف ليبيا المركزي وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية على إكمال عدد من المشاريع المتوقفة في المنطقة الغربية ، خاصة المشاريع المتعلقة بقطاع الصحة والجامعات.

وقال المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس إن المشاريع التى جرى الموافقة على استكمالها هي «مستشفى مصراتة ومركز الأورام ومستشفى ترهونة العام ومستشفى الجميل الطبي والعيادة النموذجية الخمس ومستشفى العجيلات المركزي».

كما وافق مصرف ليبيا المركزي وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية على إكمال مشروعات «المركبات الجامعية لجامعة الأسمرية وجامعة الجبل الغربي».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الموافقة «تشمل المشاريع المتوقفة والتي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى مراحل متقدمة، خاصة المشاريع المتعلقة بقطاع الصحة والجامعات».

المركزي وجهاز التنمية يوافقان على استكمال مشاريع بالمنطقة الشرقية

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذا القرار جاء بعد اجتماع عقده محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مع رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة بحضور عضو مجلس النواب عن شحات ورئيس لجنة الصحة، نصرالدين مهني وعدد من الخبراء والمختصين.