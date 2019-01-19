مستشفى الثورة في البيضاء يوقع اتفاق تعاون مع كلية طب الأزهر بالقاهرة

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | السبت 19 يناير 2019, 09:45 مساء
مسؤولو مستشفى الثورة والبيضاء مع عميد ومسؤولي كلية الطب بجامعة الأ.هر في القاهرة. (الإنترنت)

وقَّع مدير عام مستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء، الدكتور محمد التريكي، اتفاق تعاون مع كلية الطب بجامعة الأزهر ومستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال مسؤول الإعلام بالمستشفى طلال الطشاني لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الاتفاق تضمن عدة بنود من بينها التعاون الإكلينيكي والتعليمي بين المؤسستين من خلال زيارات أعضاء هيئة تدريس بالكلية وفي كافة التخصصات الطبية، والتعاقد مع عدد من الأطباء المقيمين، حيث تعهدت الكلية بالإشراف على التدريب والدراسات للعليا لأطباء المستشفى.

وأوضح أن اللقاء كان بحضور عميد كلية الطب بجامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور أحمد سليم، وكل من وكيل الكلية، ووكيل الكلية للدراسات العليا، ومدير مستشفى الحسين الجامعي، وعدد من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار الطشاني إلى أن مدير مستشفى الثورة أجرى عدة زيارات لعدد من المؤسسات الطبية في مصر رفقة وفد من قبل وزارة الصحة في الحكومة الموقتة.

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