بالصور: نقل 9 أطفال رضع من مستشفى السبيعة جراء اشتباكات جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 19 يناير 2019, 07:53 مساء
عناصر فريق الإسعاف والطوارئ ينقلون الأطفال الرضع. (الإنترنت)

أعلن فريق الإسعاف والطوارئ التابع لإدارة شؤون الجرحى، نقل 9 أطفال رضع من مستشفى السبيعة إلى مستشفى الجلاء ومركز طرابلس الطبي جراء اشتباكات جنوب طرابلس.

وقالت إدارة شؤون الجرحى عبر صفحتها بـ«فيسبوك» إن «الأطفال تتراوح أعمارهم بين 1.5 شهر و1.5 سنة ممن أُجريت لهم عملية شنط (shunt) في مستشفى السبيعة».

ولفتت إدارة الجرحى إلى أنه جرى «تحويل 4 أطفال من مستشفى السبيعة إلى المستشفى الطبي وعدد 5 أطفال من مستشفى السبيعة إلى مستشفى الخضراء بواسطة الفريق 11 التابع لجهاز الإسعاف والطوارئ».

صحة الوفاق: مقتل 11 شخصًا معظمهم عسكريون في اشتباكات طرابلس

يذكر أن الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني أمين الهاشمي، أكد مقتل 11 شخصًا أغلبهم عسكريون وإصابة 43 آخرين، في كل المستشفيات والمصحات، بعد خروج عدد من المصابين، إثر تماثلهم للشفاء.

عناصر فريق الإسعاف والطوارئ ينقلون الأطفال الرضع. (الإنترنت)
عناصر فريق الإسعاف والطوارئ ينقلون الأطفال الرضع. (الإنترنت)
عناصر فريق الإسعاف والطوارئ ينقلون الأطفال الرضع. (الإنترنت)
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