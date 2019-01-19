المركزي وجهاز التنمية يوافقان على استكمال مشاريع بالمنطقة الشرقية

وافق مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية على إكمال عدد من المشاريع المتوقفة في المنطقة الشرقية ، خاصة المشاريع المتعلقة بقطاع الصحة والجامعات.

وقال المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس إن المشاريع التى جرى الموافقة على استكمالها هي «المركّب الجامعي لجامعة عمر المختار وتجهيز المستشفى المركزي جالو، واستكمال وتجهيز مستشفى البريقة العام».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الموافقة «تشمل المشاريع المتوقفة والتي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى مراحل متقدمة، خاصة المشاريع المتعلقة بقطاع الصحة والجامعات».

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وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذا القرار جاء بعد اجتماع عقده محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مع رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة بحضور عضو مجلس النواب عن شحات ورئيس لجنة الصحة، نصرالدين مهني وعدد من الخبراء والمختصين.