1.77 مليون دينار إيرادات الزكاة في بني وليد خلال 2018

قال رئيس قسم المصارف بمكتب صندوق الزكاة في بني وليد، علي التائب لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن إجمالي إيرادات مكتب الصندوق في المدينة بلغ نحو مليون و774 ألف و509 دينارات خلال العام الماضي قدمها 349 مزكيًا.

وأوضح التائب أن «الزكاة العينية» كانت بين «620 لترًا من زيت الزيتون» و«380 كيلوغرامًا من التمور» و«1.600 كيلوغرام من الشعير» و«رأسين من الأغنام»، مضيفًا أن «زكاة الفطر بلغت 18 ألف كيلوغرام كان جلها بين (أرز، معكرونة، كسكسي، دقيق) استفاد منها أكثر من 500 أسرة».

وذكر التائب أن صندوق الزكاة بالمدينة استقبل العام الماضي «صدقات مالية بقيمة 295 دينارًا، وعينية بكمية 3.05 كيلوغرام من (المعكرونة والدقيق)، وملابس أطفال 118 قطعة و300 سلة تحتوي على سلع تموينية وُزِّعت خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى 555 كيلو من فدية الصيام و615 كيلو كفارة يمين».

وأشار إلى أن إجمالي مصروفات العام الماضي «بلغت 745.565 ألف دينار، صرف منها نقدًا 130.13ألف دينار، بينما كانت عبر صكوك مصرفية 615.43 ألف دينار استفاد منها 743 أسرة مقسمة على فئات الزكاة، (الفقراء والمساكين 518 أسرة بقيمة 437.43 ألف دينار، والعلاج 17حالة مرضية بقيمة 68.5 ألف دينار، والزواج خمس حالات بقيمة 36 ألف دينار، والغارمين 16 بقيمة 59.54 ألف دينار، وابن السبيل 123 بقيمة 92.56 ألف دينار.

ونوه التائب إلى أن أرشيف الملفات المتقدمة للحصول على الزكاة بلغ 499 ملفًا كانت على النحو التالي: عدد المستفيدين 118شخصًا، والمستبعدين 85 شخصًا، وتحت الإجراء 134 شخصًا نظرًا لنقص ملفاتهم، و162ملفًا لم يتم تجديد أوراقها من العام 2017.

وأضاف التائب أن «مكتب صندوق الزكاة في بني وليد وزَّع خلال العام 375 أضحية ضمن حملة (كلنا نضحي) التي أطلقها ديوان صندوق الزكاة الليبي، بالإضافة إلى جمعية إعليوان للأعمال الخيرية التي تبرعت بـ 150أضحية».