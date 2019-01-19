تكليف محمد صميدة منسقًا للشؤون الاقتصادية لرئيس المجلس الرئاسي
القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يناير 2019, 05:31 مساء
أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قراره رقم (45) لسنة 2019، الذي كلف بموجبه محمد محمد صميدةه مهام منسق الشؤون الاقتصادية لرئيس المجلس الرئاسي، وفق نص القرار الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك».
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي