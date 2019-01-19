تكليف محمد صميدة منسقًا للشؤون الاقتصادية لرئيس المجلس الرئاسي

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قراره رقم (45) لسنة 2019، الذي كلف بموجبه محمد محمد صميدةه مهام منسق الشؤون الاقتصادية لرئيس المجلس الرئاسي، وفق نص القرار الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك».