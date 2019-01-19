«تسييري طبرق» يبحث مع شركة فرنسية إنشاء جسور وأنفاق على طريق إمساعد

اجتماع المجلس التسييري لبلدية طبرق مع وفد الشركة الفرنسية. (بوابة الوسط)

بحث المجلس التسييري لبلدية طبرق، مع وفد من إحدى الشركات الفرنسية المتخصصة في بناء الجسور والأنفاق، إمكانية تنفيذ بعض الأنفاق والجسور بالبلدية والمناطق المجاورة لها خلال اجتماع عُـقد بمقر ديوان البلدية.

وقال مدير مكتب المشروعات ببلدية طبرق، المهندس ناصر شرح البال لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، إن وفد الشركة الفرنسية «عرض على بلدية طبرق إمكانية إقامة بعض المشاريع داخل بلدية طبرق وهي شركة متخصصة ومشاريعها تملأ العالم، ويمكن الاستفادة من خبرتها في تعليم الطواقم الفنية ببلدية طبرق».

وأوضح شرح البال أن الحاضرين للاجتماع «استمعوا لشروحات كافية من وفد الشركة حول مدى الخدمات التي تقدمها، حيث عرضت حلولًا لإقامة جسور وأنفاق في الطريق الواصل ما بين طبرق وإمساعد بمسافة تصل إلى 145 كلم».

وأضاف أن الشركات الوطنية في بلدية طبرق «لا تنقصها الخبرة لإقامة المشاريع الكبيرة، لكنها فقط تحتاج للدعم من الحكومة واستقاء كافة الحقوق والديون المستحقة لها من أجل الشروع في مشاريعها المتوقفة».

حضر الاجتماع رئيس اللجنة التسييرية لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، وأعضاء المجلس التسييري ومدير مكتب المشروعات بالبلدية ومكتب مشروعات الإسكان والمرافق وعدد من ممثلي الشركات الوطنية.