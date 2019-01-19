«تعليم الوفاق»: صرف الرواتب المتأخرة لمعلمي العقود خلال أسبوعين

جمعة يتوط عميد ومسؤولي قطاع التعليم ببني وليد. (الإنترنت)

طمأن وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، المعلمين المتعاقدين بمدارس بني وليد من العام 2014 بشأن مستحقاتهم المالية المتأخرة، مؤكدًا أن رواتب معلمي العقود المتأخرة «ستصرف لهم خلال الأسبوعين المقبلين».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده جمعة، أول أمس الخميس، مع عميد بلدية بني وليد سالم أنوير، ومراقب التعليم بني وليد خالد سالم، ومندوب عن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية فتحي غيث، بمقر ديوان وزارة التعليم في العاصمة طرابلس.

وقال جمعة، خلال الاجتماع لمسؤولي بني وليد، إن «وزارة التعليم، ومن خلال اجتماعاتها بديوان المحاسبة ووزارة المالية، قامت بحلحلة كافة المشاكل والعراقيل المتعلقة بإجراءات الصرف للعقود المتعثرة»، منوهًا إلى أن «رواتبهم ستصرف خلال الأسبوعين المقبلين».

ووأضح مدير الإعلام والتواصل بمراقبة التعليم بني وليد، عمر صالح لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن الاجتماع ناقش المختنقات التي تواجه سير الدراسة ببني وليد، وتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي والمشاريع الإنشائية المتوقفة والتابعة إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وأضاف صالح، أن عميد بلدية بني وليد، سالم أنوير، طالب وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني بضرورة وضع حلول جذرية ومستعجلة للموظفين المعينين بالقرار رقم (119) في جامعة بني وليد.