«الصحة العالمية» تدين الهجمات المستمرة ضد المدنيين والمرافق الصحية في طرابلس

تشكيلات مسلحة بمحيط قصر بن غشير (أرشيفية: الإنترنت)

دانت منظمة الصحة العالمیة الهجمات المستمرة التي تستهدف المدنیین والمَرافق الصحیة في العاصمة طرابلس، مذكرة بأن الاعتداء على المرافق الصحية يعد انتهاكًا للقوانين الدولية.

وحذرت المنظمة في بيان، أمس الجمعة، من أن المرافق الصحیة في طرابلس تتعرض لهجمات لا نهاية لها، وعمليات مداهمة وإتلاف، كما قالت: «إن المدنيين هم مَن يدفع الثمن الباهظ للقصف المباشر والعشوائي للاشتباكات المستمرة في طرابلس».

وأشار بيان المنظمة إلى إجلاء مستشفى «علي عمر عسكر»، في منطقة أسبیعة، بعد أن حاصرته الاشتباكات، وتضرر المبنى جراء القصف، وقال: «إن المستشفى كان حیویًّا لتلقي العلاج منذ اندلاع المواجهات»، كما أفادت إدارة الطوارئ والإسعاف بأن إحدى سیارات الإسعاف المیدانیة قد اُستهدفت بالقصف أیضًا.

ودعا رئیس بعثة منظمة الصحة في لیبیا، الدكتور سید جعفر حسین، أطراف النزاع إلى الامتناع عن استهداف المدنیین والمَرافق الصحیة، مذكرًا بأن الاعتداءات على المدنیین والمرافق الصحیة هو «انتهاك» للقانون الإنساني الدولي.

وقُتل ما لا یقل عن 16 شخصًا، بينهم 6 مدنیین، منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة في 16 يناير، وقالت المنظمة: «إن بعضهم فقد حياته وهو يحاول الفرار من القصف العشوائي في العزیزیة وقصر بن غشیر».