ميركل: سياسة ألمانيا بشأن ليبيا أقرب إلى النهج الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) هبة هشام | السبت 19 يناير 2019, 03:58 مساء
المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل إن سياسة ألمانيا بشأن ملف الأزمة الليبية قريبة من النهج الإيطالي وليس النهج الفرنسي.

وعبّــرت ميركل عقب اجتماعها مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في برلين أمس الجمعة، عن استعداد حكومتها المشاركة في جولة ثانية محتملة لعملية إحلال السلام الجارية في ليبيا، وفق ما نقلت وكالة «أنسامد» الإيطالية.

وأشارت المستشارة الألمانية إلى متابعة ألمانيا نتائج مؤتمر باليرمو حول ليبيا، الذي استضافته المدينة الإيطالية شهر نوفمبر الماضي، وسبق وأعلنت ميركل دعمها لجهود روما في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى أوروبا، مؤكدة دعم حكومتها لإنشاء نظام جديد للتعامل مع طلبات اللجوء إلى أوروبا وفحصها في دول غير أوروبية.

ونادت، بداية أكتوبر الماضي، بإبرام اتفاق مع ليبيا ودول شمال أفريقيا لإنهاء أزمة الهجرة، مماثل للاتفاق المبرم مع تركيا.

ويشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت، نهاية العام الماضي، على توسيع نطاق المباحثات مع دول شمال أفريقيا، خاصة ليبيا ومصر وتونس والمغرب، ودراسة مقترح أوروبي يقضي بإقامة مراكز لاستقبال المهاجرين في تلك الدول، ومراكز أخرى في أوروبا، لبحث طلبات اللجوء للمهاجرين والتفريق بين من هم بحاجة إلى حماية دولية وبين المهاجرين لأسباب اقتصادية.

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