صحة الوفاق: مقتل 11 شخصًا معظمهم عسكريون وإصابة 43 آخرين في اشتباكات طرابلس

أكد الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني أمين الهاشمي، مقتل 11 شخصًا أغلبهم عسكريون وإصابة 43 آخرين، في كل المستشفيات والمصحات، بعد خروج عدد من المصابين، إثر تماثلهم للشفاء.

وأكد الناطق باسم الوزارة، وجود تضخيم إعلامي للإحصائيات الصادرة من الوزارة، مشيرًا إلى أنه بعيداً عن التضخيم الإعلامي في الإحصاءات والتضارب أنه وقف شخصيًا على قوائم الجرحى والقتلى المسجلة بالأسماء وأماكن سكنهم وصفاتهم كما سجلتهم الغرفة المركزية بوزارة الصحة.

وتابع الهاشمي، أنه «بعد الرجوع لكل المستشفيات والمصحات لدينا 43 جريحًا يتلقون العلاج مع وجود حالات خطرة و11 وفيات مسجلة وأغلبهم عسكريون مع وجود وفيات من المدنيين».

وكانت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن حصيلة الاشتباكات التي وقعت في جنوب طرابلس حتى أمس الجمعة، وصلت إلى 14 قتيلا و60 مصابًا.

ودعت وزارة الصحة «جميع الأطراف إلى عدم خرق أحكام القانون الدولي الإنساني وعدم التعرض لسائقي سيارات الإسعاف أو مركباتهم أثناء تأديتهم لواجباتهم».

وطالبت من «مناوبي المستشفيات تسهيل مهام رجال الإسعاف بالإسراع في نقــل الجرحى والمصابين وإرجاع الأسرّة المتحركة الخاصة بسيارات الإسعاف؛ وتحمّل كل المخالفين لذلك التبعية القانونية».