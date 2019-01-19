ماذا جاء في إحاطة سلامة عن المؤتمر الوطني والانتخابات؟

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة متحدثا إلى مجلس الأمن، 18 يناير 2019 (البعثة الأممية)

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن الأزمة السياسية في ليبيا تعززها شبكة معقدة من المصالح الضيقة وإطار قانوني مختل ونهب لثروات البلاد الكبيرة، مشيرًا إلى أن الليبيين فقط هم القادرون على إيجاد مسار يخرجهم من هذه الضائقة والسير نحو الاستقرار والازدهار.

وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، في إحاطته أمام مجلس الأمن، مساء الجمعة، أن مفوضية الانتخابات تعمل في سبيل ضمان جاهزية الجوانب التقنية الملائمة لأي حدث انتخابي - بما في ذلك إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، مطالبًا بمعالجة المخاوف الرئيسية قبل إجراء أي انتخابات.

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وأشار إلى أنه من «المهم جدًا أن ينعقد المؤتمر الوطني في ظروف ملائمة مع الأشخاص المناسبين وأن ينجح في التوصل إلى نتائج تقبل بها الغالبية الساحقة».

وفيما يلي نص ما جاء في إحاطة المبعوث الأممي عن الانتخابات والمؤتمر الوطني:

«ينبغي علينا أيضًا أن نكون واقعيين، فإنه لن تفلح أفضل الجهود في ظل غياب القيادة الوطنية الموحدة والمتضافرة. إن المكاسب العديدة التي تحدثت عنها هي مكاسب هشة وقد تضيع. وفي خضم هذه البيئة السياسية، فإنها ستنهار في نهاية المطاف، وسيجد النهابون طرقًا للتحايل على الإصلاحات الاقتصادية،

وستختار الأطراف على الأرض العنف عوضًا عن السياسة، والأحداث الأخيرة التي وقعت في طرابلس خير مثال على ذلك. بإمكاننا إخماد الحرائق، لكنه في النهاية، سيكون هناك جحيم لا يمكن إخماده، لذا فإنه لزامًا علينا أن نمضي إلى أبعد من ذلك ونعالج الاختلالات الأساسية للدولة الليبية.

الأزمة السياسية في ليبيا تعززها شبكة معقدة من المصالح الضيقة وإطار قانوني مختل ونهب لثروات البلاد الكبيرة. الليبيون فقط هم القادرون على إيجاد مسار يخرجهم من هذه الضائقة والسير نحو الاستقرار والازدهار.

تلقينا خلال العام الماضي العديد من المطالبات بتسهيل عقد مؤتمر وطني يناقش فيه الليبيون ذلك. وسنسعى للقيام بذلك في الأسابيع المقبلة. سوف يجتمع الليبيون من جميع أنحاء البلد، نساءً ورجالًا في مكان واحد ويقررون بأنفسهم مسارهم إلى نهاية المرحلة الانتقالية.

ونظرًا لأهمية هذا الحدث، فمن المهم جدًا أن ينعقد المؤتمر الوطني في ظروف ملائمة مع الأشخاص المناسبين وأن ينجح في التوصل إلى نتائج تقبل بها الغالبية الساحقة. إننا نعمل ليلًا ونهارًا لجمع هذه العناصر المختلفة لضمان نجاح هذا المؤتمر. وعندما يتم الاتفاق على المكونات الأساسية للتوصل إلى إجماع جديد على أجندة وطنية لإعادة بناء دولة مدنية ليبية قادرة وموحدة من قبل اللاعبين الرئيسيين، سنكون مستعدين لتحديد تاريخ ومكان عقد المؤتمر.

وقد شجعني إعراب الليبيين عن التزامهم بتبني أجندة وطنية جديدة وعن تطلعهم للمستقبل. لقد حان الوقت لأن تستجيب الطبقة السياسية لهذه النداءات اليومية التي تدعوها إلى تجاوز فهمها الضيق للحكم والذي يستند على المصالح الشخصية.

السيد الرئيس،

ما من شك في أن الليبيين يرغبون في إجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة. وينبغي أن تكون إحدى المخرجات الأساسية للمؤتمر الوطني هي تحديد المسار الانتخابي المقبل. تعمل مفوضية الانتخابات في سبيل ضمان جاهزية الجوانب التقنية الملائمة لأي حدث انتخابي - بما في ذلك إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور. نحاط علمًا بالمناقشات بين المفوضية ومجلس النواب فيما يتعلق بتشريعات الاستفتاء وكما دائماً، فنحن نشجع المشاركة البناءة.

يتعين قبل إجراء أي انتخابات معالجة المخاوف الرئيسية. ينبغي بالأساس وجود دعم سياسي حقيقي لأي انتخابات تجرى فضلًا عن ضمان قبول الجميع واحترامه لنتائجها. والتمويل مطلوب، ويتعين كذلك تحديد الترتيبات الأمنية للاستحقاقات الانتخابية. يتعين أيضًا أن تعمل الخدمات العامة. إنْ شارك أطراف الوضع الراهن مشاركة فعالة في المؤتمر الوطني إذا ما تحققت، فأعتقد أنه يمكن معالجة الكثير من هذه الأمور بسلاسة أكبر.

تعد الانتخابات البلدية عنصرًا هامًا في الديمقراطية الشعبية وقد كانت اختبارًا مشجعًا للانتخابات الوطنية. بعد إجراء الانتخابات الناجحة في الزاوية والدرج وبني وليد، أرحب ببدء تسجيل الناخبين في 12 ديسمبر لحوالي 60 من انتخابات المجالس البلدية الإضافية، حيث تجرى الانتخابات في مارس 2019.

السيد الرئيس،

لقد شهدت الأشهر والسنوات الأخيرة صراعًا بين الكيانات والأفراد. تغذيها الطموحات الشخصية، في ظل خلل وظيفي مؤسسي مما فاقم من تدهور الوضع الراهن، بيد أن الماضي يمكن أن يشكل البداية. فقد حان الوقت لتجتمع ليبيا بروح التوافق وتتجاوز صعوبات الماضي.

أناشد أعضاء المؤسسات الليبية المختلفة أن يروا في المؤتمرالوطني شأناً وطنيًا يسمو فوق المصالح الحزبية والشخصية. وأن يروا فيه وسيلة يحتاجها قادة هذا البلد العظيم.

السادة والسيدات أعضاء المجلس، هناك، بلا شك، من سيسعون إلى تقويض المؤتمر الوطني ونتائجه. ولا سيما أولئك الذين يأملون في تأخير الانتخابات حتى يظلوا في مناصبهم.

إن تنافس المصالح أمر طبيعي؛ غير أنه ينبغي ألا يقوض هذا التنافس جهود إعادة بناء الدولة وتوحيد مؤسساتها.

وبدون دعم المجتمع الدولي المتضافر، فإن المعرقلين سيعمدون إلى تخريب العملية السياسية وإفشال أي تقدم يُحرز. وإذا ما سمح لهذا بأن يحدث فسيتراجع تقدم ليبيا سنوات إلى الوراء ما سيفتح الباب، مؤكدًا، أمام من يؤمنون فقط بالحل العسكري لمشاكل ليبيا. هذا بدوره سيعيق جهود مكافحة الإرهاب الهامة ويحد من فعاليتها نظرًا لعدم اقترانها بجهود بناء الدولة.

إن دعمكم لجهودنا ورسائلنا الواضحة للمعرقلين المحتملين العديدين أمر ضروري وهام. فرصة إنجاح المؤتمر الوطني، وجعل الانتخابات الرئاسية وانتخابات البلديات والبرلمان حقيقة واقعة هي في متناول أيديكم . وكل هذا لتعزيز التحول في ليبيا لتصبح دولة مستقرة وآمنة ترتكز على الهيئات الموحدة والمؤسسات المنتخبة ديمقراطيًا. لا يسعني إلا أن أشجعكم على اغتنام هذه الفرصة».