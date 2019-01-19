مصادر: المشاجرات والسطو المسلح تخلف أكثر من 4 آلاف مصاب في بنغازي خلال 2018

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي. (الإنترنت)

أكدت مصادر طبية وأمنية متطابقة، أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي استقبل أربعة آلاف و 16 من ضحايا المشاجرات والسطو المسلح والاعتداءات المنزلية خلال العام 2018.

وقالت المصادر، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، «إن المشاجرات تشمل الاعتداء بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية والسلاح الأبيض»، مشيرة إلى أن الفئات العمرية للضحايا تتراوح بين سن (11 حتى 60 عامًا).

وأوضحت المصادر، أن الفئة الأكثر تعرضًا للاعتداءات في المشاجرات هي ما بين عشرين وحتى أربعين عامًا، مؤكدين أن الإحصائية تشمل استقبال حالات من مدن ومناطق خارج مدينة بنغازي وضواحيها.

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واعتبرت المصادر أن الإحصائية «مخيفة في ظل فوضى انتشار السلاح خارج المؤسستين الأمنية والعسكرية»، مطالبين الجهات المختصة بمصادرة الأسلحة، وبمتابعة مثل هذه القضايا ومعاقبة حاملي السلاح بطريقة غير قانونية.

واستقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي 4017 حالة من ضحايا المشاجرات والسطو المسلح والاعتداءات المنزلية خلال العام 2017، و 3039 حالة خلال العام 2016، و 1635 حالة خلال العام 2015، مما يعني زيادة حالات الأعوام الماضية إلى الضعف تقريبًا.