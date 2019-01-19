حالة الطقس المتوقعة اليوم وحتى الإثنين 21 يناير 2019

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة اليوم خاصة على مناطق الوسط والجنوب الغربى لتشمل يوم الغد مناطق الشمال الشرقي.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الاثنين إلى جنوبية غربية نشطة السرعة، ما تسبب في إثارة للأثربة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم بين (15-22) مْ ولاتتجاوز 13 على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده

السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع فرصة أمطار متفرقة يوم غد على أغلب المناطق، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتكون جيدة إلى غزيرة على مناطق الجبل الأخضر والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط هذا اليوم على مناطق الخليج وبنغازي، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (15-21) مْ ولا تتجاوز ( 13 ) مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة:

السماء مغطاة جزئيًا إلى كليًا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم، وتكون جيدة على أقصى مناطق الجنوب الغربى والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (19- 25) مْ ، ولاتتجاوز (17) مْ على غدامس والحمادة.

الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على السرير وتازربو والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الاثنين إلى شمالية غربية، فيما تترواح درجات الحـرارة القصـوى بين (18- 22) م.

حالة الطقس المتوقعة اليوم على معظم مناطق ومدن ليبيا

المدينة درجة الحرارة الصغرى (م)اليوم درجة الحرارة العظمي (م)اليوم طقس اليوم درجة الحرارة الصغرى (م) غدا درجة الحرارة العظمي (م) غدا طقس يوم الغد زواره 08 16 مغطاة جزئيا بالسحب 08 16 قليلة السحب طرابلس 07 15 مغطاة جزئيا بالسحب 07 15 قليلة السحب العزيزية 06 16 مغطاة جزئيا بالسحب 06 16 قليلة السحب الزاوية 08 15 مغطاة جزئيا بالسحب 08 16 قليلة السحب الخمس 08 17 احتمال سقوط امطار 08 17 مغطاة جزئيا بالسحب مصراتة 07 18 احتمال سقوط امطار 07 18 احتمال سقوط امطار سرت 11 22 احتمال سقوط امطار 09 19 سقوط امطار خفيفة نالوت 04 14 مغطاة جزئيا بالسحب 05 15 قليلة السحب يفرن 03 13 مغطاة جزئيا بالسحب 03 13 قليلة السحب غريان 04 13 مغطاة جزئيا بالسحب 04 13 قليلة السحب ترهونة 04 14 مغطاة جزئيا بالسحب 05 14 قليلة السحب بني وليد 06 17 مغطاة جزئيا بالسحب 06 17 قليلة السحب مزده 03 15 مغطاة جزئيا بالسحب 03 15 صافية الى قليلة السحب ابونجيم 08 20 مغطاة جزئيا بالسحب 06 18 صافية الى قليلة السحب القريات 05 15 مغطاة جزئيا بالسحب 05 16 صافية الى قليلة السحب هون 08 21 سقوط امطار 08 18 قليلة السحب غدامس 04 16 مغطاة جزئيا بالسحب 04 16 صافية الى قليلة السحب أوبارى 10 22 سقوط امطار 06 16 صافية الى قليلة السحب سبها 09 21 سقوط امطار 09 18 صافية الى قليلة السحب مرزق 10 21 سقوط امطار 06 17 صافية الى قليلة السحب القطرون 10 23 سقوط امطار 07 19 صافية الى قليلة السحب غات 08 25 سقوط امطار 07 19 صافية الى قليلة السحب رأس لأنوف 09 21 مغطاة جزئيا بالسحب 06 18 سقوط امطار البريقة 08 19 مغطاة جزئيا بالسحب 07 18 سقوط امطار اجدابيا 08 19 مغطاة جزئيا بالسحب 08 18 سقوط امطار بنغازي 08 17 مغطاة جزئيا بالسحب 08 16 سقوط امطار مرج 05 13 مغطاة جزئيا بالسحب 05 14 سقوط امطار جيدة البيضاء 01 10 مغطاة جزئيا بالسحب 02 11 سقوط امطار جيدة شحات 06 15 مغطاة جزئيا بالسحب 06 15 سقوط امطار جيدة درنة 06 14 مغطاة جزئيا بالسحب 05 13 سقوط امطار جيدة طبرق 04 16 مغطاة جزئيا بالسحب 05 17 سقوط امطار جالو 07 19 مغطاة جزئيا بالسحب 07 19 سقوط امطار الجغبوب 05 15 مغطاة جزئيا بالسحب 05 15 سقوط امطار السرير 08 21 مغطاة جزئيا بالسحب 08 21 مغطاة جزئيا بالسحب تازربو 08 21 قليلة السحب 10 23 مغطاة جزئيا بالسحب الكفرة 08 21 السماء صافية 09 23 قليلة السحب

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