السراج يؤكد إصراره على معالجة شاملة لأزمة الجنوب من جميع جوانبها

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | السبت 19 يناير 2019, 02:23 مساء
وفد حكومة الوفاق في فزان. (صورة من الرئاسي)

قال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، إن زيارة وفد حكومة الوفاق الوطني رفيع المستوى برئاسة وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر ووكيلي وزارتي المالية والتخطيط إلى المنطقة الجنوبية، تأتي بتعليمات من رئيس المجلس الرئاسى للوقوف على احتياجات ومختنقات المنطقة والعمل على معالجتها بشكل عاجل.

ونقل الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، تأكيد السراج على اهتمامه بمعاناة الجنوب وإصراره على معالجة شاملة للأزمة من جميع جوانبها، مشددًا على أن أي تأخير في التنفيذ مرده الظروف التي تمر بها البلاد من انقسام سياسي ومؤسساتي ما يعرقل عمل أجهزة الدولة، لكن هذا لن يثني حكومة الوفاق عن القيام بواجبها تجاه المنطقة وأهلها.

وأكد السلاك، أن الزيارة شملت مناطق أوباري ووادي الحياة وجرمة والعوينات وغات والبركت تهاله، مشيرًا إلى أن الوفد تفقد عددًا من المستشفيات والمدارس وجهاز الحرس البلدي ومنفذ ايسين الحدودي في الجنوب الغربي.

 وتخلل الزيارة عدة لقاءات مع الأعيان والحكماء ومؤسسات المجتمع المدني وعمداء البلديات ومد يري الهيئات والقطاعات وشباب حراك غضب فزان، حيث دارت نقاشات معمقة حول أبرز المشاكل والعراقيل وسبل حلحلتها مع وزير الحكم المحلي ووكيلي وزارة المالية والتخطيط، بحسب السلاك.

وأكد وزير الحكم المحلي على «الجدية الكاملة في إيجاد حلول سريعة للمختنقات والأزمات التي تمر بها المنطقة»، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات سريعة بالتنسيق مع قطاع التعليم والصحة بخصوص توفير مستلزمات لعدد من المدارس والمستشفيات بمختلف أنحاء المنطقة.

وفد حكومة الوفاق في فزان. (صورة من الرئاسي)
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