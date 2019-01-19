وفد «الوفاق» يقف على مشاكل الجنوب ويعقد سلسلة اجتماعات لحلها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يناير 2019, 12:59 مساء
وفد حكومة الوفاق خلال زياته للجنوب الليبي وتفقده عددًا من المرافق الخدمية. (صورة من إدارة التواصل)

ناقش وفد حكومة الوفاق الوطني، الذي يزور  مدن الجنوب الليبي حاليًا، المشاكل والصعوبات التى تعانيها المنطقة، والمتمثلة في نقص الإمكانات، التى أدت إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويضم الوفد، ميلاد الطاهر وزير الحكم المحلي، ومحمد السلاك الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، وعضو المجلس الأعلى للدولة ابكده الكوني، ووكيل وزارة التخطيط علي سليمان، ووكيل وزارة المالية، وعددًا من المسؤولين بالوزارات.

وزار الوفد، أول أمس الخميس، مستشفى غات العام، حيث اطلع خلالها على أقسام المستشفى ووقف على احتياجاته الضرورية والعاجلة المتمثلة في المعدات والإمكانات والتجهيزات ونقص الكوادر الطبية والطبية المساعدة، والصعوبات التى يعانيها، والتى تحول دون قيامه بتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين.

وعقد الوفد الحكومي عقب الزيارة، سلسلة من الاجتماعات المنفصلة مع الفعاليات المختلفة ببلدية غات، حيث عُقد اجتماع مع عميد وأعضاء المجلس البلدي ومسؤولي القطاعات المختلفة بالبدية، ومع أعيان وحكماء ومشائخ البلدية، كما عقد اجتماعًا مع مسؤولى شركة الخدمات العامة بالبلدية.

واستمع الوفد، خلال هذه الاجتماعات، إلى المشاكل التي تحول دون قيام العديد من المرافق الخدمية والأحياء، بواجباتها وتقديم خدماتها للمواطنين.

وكان الوفد الحكومي، قام بجولة في منطقتى البركت وايسين جنوب غرب ليبيا، شملت عددًا من المرافق الصحية، والمدارس، وفرع جهاز الحرس البلدي، واطلع خلال الجولة، التي رافقهم فيها مسؤولو البلدية وأعيان وحكماء المدينة، على هذه المرافق واحتياجاتها العاجلة والضرورية ليتسنى لها تقديم خدماتها للمواطنين، كما عقد اجتماعًا مع عدد من حكماء وأعيان المنطقة.

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