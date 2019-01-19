صحة الوفاق: مقتل 14 شخصًا وإصابة 60 آخرين في اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يناير 2019, 12:30 مساء
تشكيلات مسلحة، بمحيط قصر بن غشير. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، حصيلة الاشتباكات التي وقعت جنوب طرابلس حتى أمس الجمعة، مشيرة إلى مقتل 14 شخصًا، بينهم 3 مدنيين و10 عسكريين وشخص مجهول الهوية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها اليوم، إن 60 شخصًا أصيبوا في الاشتباكات بينهم 7 مدنيين و53 عسكريًا، فيما بلغ عدد المفقودين اثنان.

وأكدت الوزارة، أن الفرق الطبية تمكنت من إجلاء 211 عائلة، مشيرة إلى أنها قدمت إغاثة للعالقين في مناطق الاشتباكات تمثلت في 640 رغيف خبز و600 قارورة ماء.

ودعت وزارة الصحة «جميع الأطراف إلى عدم خرق أحكام القانون الدولي الإنساني وعدم التعرض لسائقي سيارات الإسعاف أو مركباتهم أثناء تأديتهم لواجباتهم».

وطالبت «مناوبي المستشفيات بتسهيل مهام رجال الإسعاف بالإسراع في نقــل الجرحى والمصابين وإرجاع الأسرّة المتحركة الخاصة بسيارات الإسعاف؛ وتحمّل كل المخالفين لذلك التبعية القانونية».

من جانبه، أكد رئيس لجنة الأزمة ومدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر عبد العزيز سليمان وصول إمدادات طبية «عاجلة»، الجمعة إلى بعض المستشفيات التي تستقبل جرحى الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس.

إنفوجراف نشرته وزارة الصحة يرصد عدد القتلى والمصابين. (صورة من صحة الوفاق)
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