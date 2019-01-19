السفيرة البريطانية أمام مجلس الأمن: الملتقى الوطني السبيل الأفضل للتوصل إلى تسوية شاملة

ممثلة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كارين بيرس

أكدت ممثلة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كارين بيرس، أن الملتقى الوطني العام هو السبيل الأفضل للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، داعية جميع الأطراف الليبية للمشاركة بفعالية في إنجاح العملية التي تقودها الأمم المتحدة.

وجددت بيرس، في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، دعم الحكومة البريطانية القوي لعمل البعثة الأممية في ليبيا ورئيسها غسان سلامة، ولمساعي وجهود الأمم المتحدة التي تبذلها على الأرض لإحلال السلام، وفق ما نشر الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية.

كما أكدت دعم المملكة لنهج غسان سلامة الساعي لإقامة الملتقى الوطني، وقالت إن «الملتقى هو السبيل الأفضل للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، يمكن من خلالها إرساء الاستقرار في ليبيا»، وطالبت المؤسسات السياسية في ليبيا بالانخراط مع جهود سلامة والعملية الأممية، والمشاركة بفعالية في الملتقى الوطني وتنفيذ مخرجاته، مما يؤكد التزامهم بإيجاد حلول سياسية دائمة للأزمة.

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كذلك عبرت بيرس عن أملها في أن يتم تمثيل كافة الفصائل والأطراف الليبية بالملتقى بالشكل الملائم، وقالت: «علينا جميعًا أن نعمل لضمان ذلك، وننتظر أن يمثل المشاركون كافة الأطياف السياسية والإقليمية والقبلية والإثنية. ونتطلع أيضًا لنرى تمثيلًا ملائمًا للمرأة».

وتابعت: «يمكننا الالتفاف حول خطة عمل الأمم المتحدة، ونضمن أن تكون البعثة الأممية قادرة على تنفيذ مخرجات الملتقى، بمساعدة ودعم أعضاء الأسرة الدولية».

وتطرقت السفيرة البريطانية إلى إحاطة غسان سلامة بخصوص «معرقلي العملية السياسية»، وأكدت أن «مستقبل ليبيا لا يمكن أن يحدده مجموعة من المعرقلين، من يرغبون في استمرار الوضع القائم من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية بينما تستمر معاناة الشعب الليبي»، مطالبة بتطبيق مزيد من العقوبات بحق مقوضي العملية السياسية.

وقالت إن «نمط الهجمات التي وصفها سلامة، والاشتباكات الدورية التي تندلع في أنحاء الدولة بمثابة مصدر قلق كبير للغاية، وعلى مجلس الأمن أن يكون واضحًا في هذا الأمر».

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وفيما يخص الوضع الاقتصادي، أكدت السفيرة البريطانية الحاجة لزيادة الدعم المقدم للبعثة الأممية في هذا الملف، وزيادة دعم المؤسسات المالية لتنفيذ مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، كما رحبت بالتقدم الذي تم إحرازه مع المصرف المركزي، لكنها أشارت إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد لتوحيد فرعي المصرف المركزي.

وتحدثت السفيرة عن الوضع الأمني المتدهور في ليبيا وقالت إنه «يسلط الضوء على استحالة استمرار الوضع القائم»، ورأت أن اتفاقات وقف إطلاق النار القائمة «تبدو هشة»، مؤكدة على ضرورة وضع هيكل أمني مستدام في كافة أنحاء ليبيا من أجل تحقيق استقرار دائم.

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وأثنت بيرس على مجهودات سلامة في إعادة هيكلة بعثة الدعم الأممية والتقدم الذي أحرزته في ليبيا، والذي وصفته بـ«الهائل»، كما أثنت على التقرير الذي قدمه السفير الألماني بخصوص العقوبات المفروضة على ليبيا، وقالت: «ألمانيا أصبحت شريكًا هامًا لنا فيما يخص ليبيا، ونحن نتطلع للعمل معًا بشكل أوثق».