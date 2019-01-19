تقرير أممي: الإحباط فجر حركات احتجاجية في الجنوب

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن سوء حالة الخدمات وارتفاع تكلفة السلع الذي يعاني منها الجنوب فاقم الإحباط بين المواطنين، ما أدى إلى بزوغ حركات احتجاجية، بما في ذلك تهديدات بمنع تدفق المياه والنفط إلى الشمال.

وفي تقريره حول الأوضاع في ليبيا، ذكر غوتيريس، أن الجنوب الليبي شهد خلال الفترة الماضية أعمال تخريب وانعدام صيانة أدت إلى تعطيل قرابة ثلث مضخات المياه الجوفية، التي توفر 60% من المياه العذبة في ليبيا، مضيفاً أن هذا فرض ضغطاً إضافياً على محطات تحلية المياه القديمة والكثيرة الاستخدام للطاقة في الشمال، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة أطول على المستوى الوطني.

وأشار إلى أن الجنوب الليبي لا يزال يعاني التدهور في الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وأن الصراع الذي دار في سبتمبر الماضي في العاصمة طرابلس عطل محطة الطاقة الرئيسية التي تزود الجنوب بالكهرباء، ما فاقم الوضع الإنساني بانقطاع في التيار الكهربائي دام خمسة أيام.

وعن الوضع الأمني، قال الأمين العام إنه شهد عدة حوادث سجلت زيادة في عمليات الخطف للحصول على فدية، مشيراً إلى أنه في 14 أكتوبر الماضي، حاولت عناصر من الأمن المحلي جنوب أم الأرانب تحرير رهائن من الخاطفين، مما أسفر عن إصابة نحو اثني عشر شخصاً.

ونوه إلى توسيع الجيش نفوذه في الجنوب، وتعيين قائد «قوة الصاعقة» في الجيش رئيساً لغرفة عمليات مشتركة للجنوب في 6 سبتمبر، لافتاً إلى أنه في 17 أكتوبر، أنشأ الجيش أيضاً مجموعة عمليات جديدة لحوض مرزق، لتحل محل غرفة العمليات السابقة التي أنشأتها في 2017 الجهات الأمنية الرئيسية من قبيلة التبو. وأن الجيش واصل القيام بغارات جوية متفرقة على الجماعات التشادية المتمردة العاملة في الأراضي الليبية.

من جهة أخرى، قال غوتيريس، إن الحالة الأمنية في المنطقة الشرقية ظلت هادئة نسبياً خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، في سياق تقريره الصادر في 10 يناير الجاري، عن التطورات السياسية والأمنية في ليبيا وخلال الفترة من 24 أغسطس الماضي وحتى الشهر الجاري، أنه أُبلغ عن وقوع اشتباكات متفرقة بين قوات الجيش الليبي و«بقايا قوة حماية درنة»، مشيراً إلى أن الجيش بسط سيطرته على معظم المدينة.

وقدم تقرير الأمين العام، لمحة عن حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في البلاد، وبين الأنشطة التي اضطلعت بها البعثة الأممية منذ صدور التقرير السابق في 24 أغسطس 2018.

وأشار إلى أن مسلحين مجهولين حاولوا في 17 أكتوبر الماضي، «دون جدوى»، اغتيال رئيس إقليم برقة الاتحادي، فيما أرسل في 21 أكتوبر الماضي الجيش تعزيزات عسكرية إلى قاعدته في الكفرة تأهباً لشن هجوم واسع النطاق لمكافحة الجماعات التشادية المتمردة في ليبيا.

وأفاد التقرير بأن «الجيش الليبي اعتقل عدة شخصيات سياسية وعسكرية بارزة يزعم أنها تعارض القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، بما في ذلك عميد بلدية بنغازي السابق اللواء أحمد العريبي، ما أدى إلى تنظيم عدد من الشباب في 21 أكتوبر الماضي مظاهرة في بنغازي، طالبوا خلالها بكشف مصير العريبي».

وتابع التقرير، أنه في 16 أكتوبر، «دعا المتظاهرون في بنغازي كلاً من مجلس النواب والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة إلى الاستقالة، وقررت الحكومة الموقتة أن تستعيض عن عمداء بلديات بنغازي والساحل وتازربو بلجان توجيهية، وهي خطوة قوبلت بانتقادات شعبية على نطاق واسع».

وسلط التقرير الضوء على منطقة الهلال النفطي، مشيراً إلى أنها شهدت استقراراً إلى حد كبير خلال الفترة المشمولة بالتقرير.