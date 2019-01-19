ليبيا تتسلم رئاسة اجتماعات حوار 5+5 لمدة عامين

وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، أن ليبيا ستترأس فعاليات الاجتماع الوزاري (حوار 5+5 ) لمدة سنتين مشاركة مع جمهورية مالطا.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، في فعاليات الاجتماع الوزاري بمدينة فاليتا بجمهورية مالطا.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، إن «وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر حمودة سيالة والوفد المرافق له شارك أمس الجمعة في فعاليات الاجتماع الوزاري (حوار 5+5 ) لغرب البحر الأبيض المتوسط بمدينة فاليتا بجمهورية مالطا».

وأشار إلى أن «الدول التي شاركت في هذا الحوار هي دول الضفة الجنوبية الخمس، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، ودول شمال المتوسط وهي مالطا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسات أخرى».

وقال البيان، إن اللقاء ناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك للمنطقة كقضية الهجرة والتنمية المستدامة ومشاكل الشباب والمرأة والتعليم وبناء القدرات وغيرها من القضايا.