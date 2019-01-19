وصول إمدادات طبية «عاجلة» إلى بعض مستشفيات طرابلس لعلاج جرحى الاشتباكات

أكد رئيس لجنة الأزمة ومدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر عبد العزيز سليمان وصول إمدادات طبية «عاجلة»، الجمعة إلى بعض المستشفيات التي تستقبل جرحى الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضح سليمان، أن «مستشفيات علي عمر عسكر والسواني القروي والحوادث أبي سليم»، تسلمت إمدادات طبية لعلاج جرحى الاشتباكات؛ فيما ستصل اليوم السبت إمدادات طبية أيضًا لمستشفى العزيزية الميداني ومستشفى ترهونة العام ومستشفى الزنتان.

وفي سياق متصل، أشار رئيس لجنة الأزمة إلى متابعته لأوضاع المستشفيات التي تستقبل الحالات المصابة جرّاء الاشتباكات بالتعاون مع أعضاء اللجنة؛ مبيّنًا أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير الصحة المفوض الدكتور أحميد محمد بن عمر التي عقدت اجتماعها الثاني وأعدت تقريرها اليومي عن سير الخدمات الصحية.

وكان وزير الصحة المفوض أصدر الخميس القرار رقم (22) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة أزمة تتولى متابعة الأحداث الجارية وتوفير كافة التسهيلات لتقديم الخدمات الصحية للجرحى.

وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية فوزي صالح أونيّس ومدير إدارة التفتيش والمتابعة عمر أحمد الطوير ومدير إدارة الشؤون العلاجية إبراهيم محمد عفّان ومدير جهاز الإسعاف مصطفى محمد كريمة.