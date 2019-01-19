استهداف مقر جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بسرت بقذيفتي آر بي جي

صورة أرشيفية لمساكن مدمرة في سرت. (الإنترنت)

استهدف مجهولون مقر فرع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بسرت مساء الجمعة، بقذيفتي آربي جي، في محاولة لترويع وتعطيل العمل بالجهاز.

وقال رئيس فرع الجهاز المهندس أحمد الودي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن عملية الاستهداف وقعت مساء الجمعة، خلال اجتماع عقد بين مسؤولي جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بسرت ومسؤولى قطاع الإسكان ورؤساء المكاتب الاستشارية المكلفة بعمليات حصر المساكن المدمرة وفقًا للقرار 661 لسنة 2018 الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وأوضح المهندس أحمد الودى مدير فرع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان بسرت، أنه قام بفتح محضر بمركز شرطة سرت وتم إبلاغ الجهات المسؤولة بحكومة الوفاق وإدارة الجهاز، مشيرًا إلى أن الأضرار التي خلفتها القذيفتان كانت مادية.