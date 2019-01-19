«كتلة نواب برقة»: سلامة تجاوز الواقع والحقيقة أمام مجلس الأمن ويجب تغييره

أعضاء من «كتلة نواب برقة» مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ونائبه فتحي المجبري. (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر أعضاء «كتلة نواب برقة» بمجلس النواب أن المبعوث الأممي غسان سلامة تجاوز «الواقع والحقيقة والأحداث والزمن» خلال إحاطته مساء الجمعة أمام مجلس الأمن، داعين مجلس النواب لمطالبة «الأمين العام للامم المتحدة بتغييره».

ورأى أعضاء «كتلة نواب برقة» في بيان أصدروه ليل الجمعة أن غسان سلامة «تجاهل في كلمتة الاتفاق السياسي والتقارب بين مجلسي النواب والدولة من ناحية و دعوات التئام المجلس الرئاسي واحترام التوافق المنصوص عليه».



مضيفين: «هذا دليل علي تشجيع الاستفراد بالقرار الليبي واستمرار تدهور الأوضاع السياسية التي تمس وحدة ليبيا وسلامة شعبها».

ودعا أعضاء «كتلة نواب برقة» مجلس النواب «رئاسة وأعضاء الي عدم استقبال سلامة أوالتعامل معه والمطالبة الرسمية من قبل الامين العام للامم المتحدة بتغييره».

وتتكون «كتلة نواب برقة» من النائب عصام الجهاني والنائب زيدا دغيم والنائب عيسى العريبي والنائب إدريس المغربي والنائب بدر النحيب والنائب سعيد سباقه.

ولفت أعضاء «كتلة نواب برقة» إلى أن سلامة «لم يحترم الضحايا الذين سقطو في طرابلس قبيل ساعات من كلمته أو حرب الجيش الليبي المنطلق من برقة الي فزان لتحريره من الإرهاب والتطرف والقضاء علي قيادات ارهابية كبيرة مطلوبة دوليًا».

وأستغرب أعضاء «كتلة نواب برقة» من المبعوث الأممي ماقالو إنه «تعظيم وضع حجر أساس مركزشرطة وتجاهل بناء 11 مركز أمني نموذجي في مدينة بنغازي ومحيطها جرى افتتاحها بعد تدميرها من قبل داعش».

وأشار أعضاء «كتلة نواب برقة» إلى أن «التركيز والإصرار علي مؤتمر جامع حسب رؤية سلامة دون معاير واضحة لأعضائه او جدول اعماله او مرجعيته ومشروعية ما ينتج عنه هي محاولة واضحة لتازيم الوضع وقفز على الاعلان الدستوري والاتفاق السياسي والشرعية القائمة».

بالفيديو: إحاطة غسان سلامة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا

وحذر أعضاء «كتلة نواب برقة» من أن «الأمم المتحدة والمجتمع الدولي هو سبب ازماتنا المستمرة وتقسيمنا وتفرقنا وأصبح هناك مشروع لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا بمعزل عن الليبيين يتعارض مع مصلحة الوطن و مستقبل أبنائه».