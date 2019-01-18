قوة حماية طرابلس: قواتنا سيطرت على 5 مناطق جنوب طرابلس

قالت «قوة حماية طرابلس» إن قوتها سيطرة على 5 مناطق جنوب العاصمة، مشيرة إلى أن «مليشيات ما يسمى اللواء السابع لاذت بالفرار».

وأكدت «قوة حماية طرابلس» في بيان تقلت «الوسط» نسخة منه على أن قواتها سيطرة على «كامل مناطق وضواحي السبيعة وسوق الخميس وإمسيحل وسيدي السائح والنواحي الأربعة».

ولفتت «قوة حماية طرابلس» إلى أنها تستمر «في عمليتها العسكرية بجميع المحاور حتى القضاء نهائيا على هذه المجموعات ، هذا وسيتم تسليم هذه المناطق بعد تأمينها لمديريات الأمن بالمنطقة».

وأعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الجمعة «سقوط 13 قتلى و52 جريحًا» جراء الاشتباكات الدائرة جنوب طرابلس.

وناشد فريق الإسعاف والطورائ التابع لإدارة شؤون الجرحى بوزارة الصحة ليل الجمعة «أطراف النزاع» بطرابلس عدم استهداف المستشفيات.