القبض على 3 أفارقة يقومون بسرقة أسلاك الكهرباء في بنغازي

قسم النجدة في بنغازي (أرشيفية:الإنترنت)

تمكن أعضاء قسم النجدة، اليوم الجمعة، من ضبط ثلاثة أفارقة يقومون بسرقة أسلاك الكهرباء والنحاس في منطقة الكويفية أحد الأحياء الشرقية بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بقسم النجدة، رئيس عرفاء إسماعيل الرملي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الدورية التابعة للقسم تلقت معلومات عن وجود ثلاثة أشخاص يقومون بسرقة أسلاك الكهرباء والنحاس لغرض صهرها وبيعها في منطقة الكويفية.

وأوضح الرملي أن الدورية انتقلت إلى المكان على الفور، وجرى إلقاء القبض عليهم واعترفوا بعمليات سرقة النحاس وأسلاك الكهرباء وبيعها في التحقيقات الأولية، ومن ثمّ جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

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يذكر أن قسم النجدة بنغازي يشن حملة موسعة رفقة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنغازي على أوكار الممنوعات والجريمة لضبط وحفظ الأمن وتنفيذ الخطة الأمنية الجديدة في المدينة.