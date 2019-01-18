الإسعاف والطورائ يناشد «أطراف النزاع» بطرابلس عدم استهداف المستشفيات

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 18 يناير 2019, 09:48 مساء

ناشد فريق الإسعاف والطورائ التابع لإدارة شؤون الجرحى بوزارة الصحة «أطراف النزاع» بطرابلس عدم استهداف المستشفيات.

وساهم فريق الإسعاف والطورائ بالتعاون مع مركز الطب الميداني والدعم اليوم الجمعة في عملية «نقل أربعة مواليد من قسم الاطفال بمستشفى علي عمر عسكر بالسبيعة إلى مستشفى الجلاء ومركز طرابلس الطبي نتيجة الاشتباكات المسلحة في المنطقة المحيطة بالمستشفى».

وقام فريق الإغاثة التابع لإدارة شؤون الجرحى يالتعاون مع مركز الطب الميداني والدعم بـ«توزيع مساعدات إنسانية تضم مواد إغاثية اليوم الجمعة على سكان المبيت الداخلى العالقين بمعهد الطيران بمنطقة اسبيعة نتيجة الاشتباكات المسلحة التى تشهدها المنطقة».

كما جرى «توفير ممر آمن  لخروج طالبين من المبيت الداخلي التابع لمعهد الطيران المدني بالسبيعة».

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