النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة يبحث تسهيل إجراءات التأشيرة للطلبة الليبيين في المغرب

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 18 يناير 2019, 09:09 مساء

النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة يبحث تسهيل إجراءات التأشيرة للطلبة الليبيين في المغرب

بحث النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة  فوزي العقاب مع رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية عبد الحكيم شماس إمكانية تسهيل إجراءات التأشيرة للطلبة الليبيين في المملكة المغربية.

وجاء لقاء العقاب وشماس على هامش الندوة الدولية حول تجارب المصالحات الوطنية، المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط.

وجرى التطرق في اللقاء للتطورات السياسية الأخيرة في ليبيا، وعلى دور المملكة المغربية الإيجابي وحرصها على دعم الشعب الليبي للخروج من أزمته.

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