عمومية الشركات التابعة للقابضة للاتصالات تعتمد موازنة 2019

طرابلس - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الجمعة 18 يناير 2019, 08:12 مساء
جانب من اجتماع الجمعية العمومية للشركات القابضة بطرابلس (الإنترنت)

اعتمدت الجمعية العمومية للشركات التابعة للشركة القابضة للاتصالات الموازنة التقديرية لسنة 2019، وذلك في اختتام اجتماعات الجمعية بحضور أعضاء مجالس إدارة الشركة القابضة ومجالس إدارة شركات كل من المدار الجديد، ليبيانا للهاتف المحمول، الجيل الجديد، ليبيا للاتصالات والتقنية، هاتف ليبيا والاتصالات الدولية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات د.فيصل قرقاب في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن الاجتماع شهد توقيع اتفاقية خدمات أسعار التراسل الجديدة بين الشركات، والتي من شأنها تقديم أسعار مخفضة للسعات العالية، بما يشجع شركات المحمول والشركات المقدمة لخدمات الإنترنت على تقديم خدماتها في المدن والقرى البعيدة وتوفير سرعات عالية وأفضل الخدمات للمواطنين.

«القابضة للاتصالات» تبحث مع شركات القطاع تحديث منظومة أسعار التراسل

وأوضح قرقاب أنه جرى اعتماد الخطط الاستراتيجية والميزانية التقديرية للشركات لسنة 2019، وكذلك اعتماد بعض اللوائح الإدارية والمالية المعدلة، في ختام سلسلة من الاجتماعات اليومية التي استمرت طيلة الأسبوع.

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