مستشفى الزهراء يستقبل ثلاثة قتلى وجريحين في اشتباكات طرابلس

مستشفى الزهراء الواقع جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس

تسلّم مستشفى الزهراء الواقع جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، ثلاثة قتلى وجريحين اثنين؛ جرّاء المواجهات المسلحة التي شهدها جنوب العاصمة.

وقال مدير مستشفى الزهراء الدكتور نوري قروش في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن المستشفى يعاني نقصًا شديدًا في الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل والاحتياجات الخاصة بالإسعافات الأولية.

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وأشار قروش إلى أنهم أعلنوا منذ أيام حالة الطوارئ بالمستشفى منذ بداية الاشتباكات المسلحة، وأقاموا مستشفى ميدانيًا بإمكانيات متواضعة، بعضها تسلموها من بعض الشركات وأخرى من متبرعين لتقديم الخدمات الصحية والرعاية اللازمه للمصابين.

يذكرأن جنوب العاصمة طرابلس يشهد اشتباكات مسلحة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ما أدى إلى سقوط أكثر من 10 قتلى وعشرات الجرحى، وآخرين عالقين تعذر على جهاز الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي وإدارة الشؤون والجرحى إخراجهم من مناطق الاشتباكات.