القمة الاقتصادية.. الإساءة ترتد إلى الداخل اللبناني

الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل والمسؤول الإعلامي في الرئاسة اللبنانية رفيق شلالا

ارتدت الممارسات المسيئة التي أقدمت عليها عناصر حركة أمل بحق ليبيا إلى الداخل اللبناني، عبر موجة استنكار رسمي وسياسي وشعبي لهذه الممارسات، التي اعتبروها ضرباً لوجود الدولة اللبنانية وإساءة لهيبتها. الرئاسة اللبنانية، وعلى لسان المسؤول الإعلامي في قصر بعبدا رفيق شلالا، اعتبرت أن واقعة إنزال العلم الليبي والممارسات التي أحاطت بمشاركة ليبيا في القمة «عمل مؤسف وخارج عن ارادة الهيئة التنفيذية».

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كما عبر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري عن «أسفه» لغياب الوفد الليبي عن القمة الاقتصادية وذلك خلال منتدى القطاع الخاص العربي، الذي افتتح أعماله في مقر اتحاد الغرف العربية بالعاصمة بيروت أمس الأربعاء. وأكد «أن العلاقة بين الأشقاء، لا بد أن تعلو فوق أي إساءات».

أما كتلة «المستقبل» النيابية، وبعد بعد اجتماع برئاسة بهية الحريري، رأت أن «ما حدث هو أمر يسيء إلى هيبة الدولة اللبنانية ولا يفيد قضية الإمام المغيب موسى الصدر في شيء، ويعزلها عن كونها قضية وطنية وعربية وإنسانية ليحصرها في النطاق الضيق الذي وضعت فيه». في حين اعتبرت «القوات اللبنانية» أنّ «ما جرى في الأيام الأخيرة غير مشجع على الإطلاق».

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وأشارت إلى أن «كل ما يحصل ضمن قواعد اللعبة السياسية يبقى مقبولاً بالحد الأدنى وإن كان غير مبرر وغير مفهوم». لكنها رأت أن «انزلاق الأمور إلى تخطّي المؤسسات الدستورية والقوانين المرعية والأعراف والخروج عن أدبيات التخاطب والممارسة، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، ويمكن أن يؤدي إلى سقوط الهيكل على رؤوس الجميع».

وأضافت المصادر: «إنّ إحراق علم دولة عربية في بيروت، أيّاً كانت الأسباب، وفي إطار قمة عربية دعت إليها الجامعة العربية، وبعد موافقة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وبعدما تشكّلت فرَق عمل رسمية لمواكبة هذا الحدث، يشكّل ضرباً لوجود الدولة بالصميم». وتمنّت «أن يكون الحوار هو السبيل لحل الأزمات بعيداً من التشنّج ولغة الشارع».

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الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل قال إن «النظام الحالي في ليبيا انقلب على معمر القذافي وأطاح بكل رموز عهده»، موضحاً «لا يمكن أن نطلب من ليبيا العمل أكثر مما في وسعها، وهي المنقسمة على نفسها جغرافياً وسياسياً، ولا يمكن أن ننتظر من مؤسساتها أن تكون فعالة بقدر ما نتمناه»، ومعتبراً أن «الأمر لم يكن يستدعي كل هذه النقمة وهذه الممارسات».

واعتبر وزير خارجية لبنان الأسبق، فارس بويز، قرار ليبيا عدم المشاركة على أي مستوى في القمة بـ«مثابة قطع للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى أجل غير مسمى». وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن «القرار سيكون له تأثير سلبي على «الجالية اللبنانية في ليبيا، والتي يصل عددها إلى ثلاثة آلاف مواطن لبناني وسوف يضر بمصالحها».

وأشار الوزير اللبناني الأسبق إلى أن «العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وليبيا سبق وأن جمدت سنة 1993 لمدة سنتين وجرى طرد السفير الليبي بسبب رسالة بعثها العقيد معمر القذافي إلى الخارجية اللبنانية».

النائب اللبناني السابق فارس سعيد فند اعتراض حركة أمل على القمة بالقول إن «ليبيا القذافي شاركت في القمة العربية العام 2002 ولم تتجرأ أمل حينها على الاعتراض»، وتساءل «لماذا تعترض الآن علما أن ليبيا المشاركة اليوم ليست هي التي اختطفت الإمام المغيب موسى الصدر لا بل انتفضت على معمر القذافي خاطف الصدر»، وقال «على (أمل) أن تستقبل الوفد الليبي على المطار بالورود».

ورأى النائب هادي حبيش في تصريحات لبرنامج «وهلق شو»: أن «دعوة ليبيا ليست دعوة لبنانية بل من الجامعة العربية وبما أننا ارتضينا إقامة القمة في لبنان علينا استقبال جميع الدول المشاركة».

في الوقت نفسه استنكر مغردون لبنانيون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ما أقدمت عليه عناصر من ميليشيا حركة أمل اللبنانية التي يترأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بالاعتداء على العلم الليبي وسط العاصمة بيروت. وكتب أحد المغردين «أثبت نبيه بري ومن معه من أبطال حركة أمل أنهم ميليشيا طائفية داخل دولة مدنية اسمها لبنان»، واصفاً من نفذوا الاعتداء بـ«البلطجية». وتساءل مغرد آخر «كيف يسكت وزير الداخلية والجهات الأمنية عن مجموعة لا يتجاوز عددها أصابع اليد وهي تنتهك الأمن والدستور؟».