سلامة: التحضيرات جارية لتدريب مئات عناصر الشرطة والشرطة القضائية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 يناير 2019, 05:32 مساء

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إنّ هناك «تحضيرات جارية لتدريب مئات عناصر الشرطة والشرطة القضائية الليبية».

وأشار سلامة، خلال إحاطة قدمّها لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، إلى أنّ ثمة «إنجازات مُبَّشرة، فقد رأينا في الأشهر الماضية تحسنًا في الجهود المبذولة في سبيل استقرار البلاد وتحسين ظروف حياة الليبيين».

بشأن أوضاع السجون، تابع سلامة: «نعمل عن كثب مع السلطات على تسليم صلاحيات إدارة السجون لطواقم مدربة ومحترفة من وزارة العدل وتحت إشرافها. كما أننا نضغط على الحكومة من أجل التعامل مع قضايا المعتقلين المدنيين بدون تهم واتخاذ الإجراءات اللازمة».

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